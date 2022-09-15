Форвард «Зенита» Сергеев заявил, что спокойно отреагировал на свой невызов в сборную России

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал о том, как отнесся к своему непопаданию в расширенный список сборной России на учебно-тренировочный сбор национальной команды.

Отметим, что Валерий Карпин вызвал четырех форвардов, а именно Федора Чалова (ЦСКА), Николая Комличенко («Ростов»), Александра Соболева («Спартак») и Константина Тюкавина («Динамо»). 24 сентября у России запланирована товарищеская игра с Киргизией.

– Как отреагировал на то, что не попал в расширенный список сборной? Спокойно. Что делать? Значит, надо больше работать, – приводит слова Сергеева портал «Метарейтинг».

Добавим, что в нынешнем сезоне Сергеев отыграл 11 матчей, забил пять голов и отдал два результативных паса.