Холанд высказался о своем победном голе в матче с дортмундской «Боруссией»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от победы клуба Ранад дортмундской «Боруссией» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что норвежский футболист отличился на 84-й минуте после передачи защитника Жоау Канселу. При этом игрок не праздновал гол, поскольку ранее он выступал за «шмелей» в период с 2020 по 2022 годы.

– В конце концов, мы показали, кто мы такие. Это то, что мы есть. Вот как мы должны играть. Я горжусь последними 25 минутами. Хороший проход от Жоао Канселу. Это действительно важная победа. Я рад видеть всех из дортмундской «Боруссии». Но они не остановили меня. Я забил гол, – цитируют Холанда британские СМИ.

Добавим, что в данный момент «Манчестер Сити» является лидером таблицы G, набрав шесть очков. В третьем туре клуб АПЛ на своем поле встретится с «Копенгагеном». Игра состоится 5 октября.