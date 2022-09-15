Аллегри не боится возможного увольнения с поста главного тренера «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о том, боится ли он увольнения с поста наставника клуба.

Отметим, что в среду, 14 сентября, туринцы на своем поле уступили «Бенфике» (1:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее на турнире клуб в гостях проиграл «ПСЖ» (1:2).

– Я не чувствую, что моя работа здесь в опасности. Такие моменты в футболе – это нормально, – приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что действующий контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне Серии А «бьянконери» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков в шести турах.