ЭСК РФС признала верными все спорные решения арбитра Иванова в матче между ЦСКА и «Краснодаром»

Пресс-служба РФС сообщила о том, что все решения судьи Сергея Иванова в матче девятого тура чемпионата России ЦСКА – «Краснодар» (4:1) были признаны верными.

Согласно данным источника, в экспертно-судейской комиссии РФС заявили, что арбитр правильно назначил все три 11-метровых удара в ворота «быков». При этом рефери был прав и в эпизоде с неназначенным пенальти в ворота армейцев.

Отметим, что ЦСКА удачно реализовал все три 11-метровых удара в прошедшей игре. Авторами голов в составе красно-синих стали Хорхе Карраскаль, Федор Чалов и Хесус Медина.