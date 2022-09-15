Керк заявил, что Худяков выиграл для «Локомотива» матч ФОНБЕТ Кубка России с «Краснодаром»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк отметил вклад голкипера Даниила Худякова в победу клуба над «Краснодаром» в матче второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

Отметим, что железнодорожники победили своего соперника в серии пенальти – 3:1. Основное время завершилось вничью 2:2.

– Какие эмоции испытал, когда Худяков взял два пенальти? Да, Худя – просто топ! Мне даже больше нечего добавить. Он выиграл нам матч. Большой молодец, – цитирует Керка клубная пресс-служба красно-зеленых.

Добавим, что в серии пенальти Худяков отразил два удара – от защитника Егора Сорокина и хавбека Ильзата Ахметова.