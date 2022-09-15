Тренер «Ференцвароша» Черчесов поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Монако»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Монако».

Отметим, что очная встреча команд состоится в четверг, 15 сентября, во Франции. Начало – в 19:45 мск.

– Наш соперник – очень стабильная команда, независимо от того, кто выходит на поле. Мы с нетерпением ждем очень сложного матча, так как соперник будет играть на своем поле. Мы должны сыграть компактно и оставаться конкурентоспособными во всем, – цитируют Черчесова венгерские СМИ.

Добавим, что в первом туре «Монако» на выезде обыграл «Црвену Звезду» (1:0). Что касается «Ференцвароша», то подопечные Черчесова дома победили «Трабзонспор» (3:2).