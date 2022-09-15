Спортивный директор «Зальцбурга» Фройнд не исключил возможное подписание контракта с «Челси»

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд отреагировал на появившиеся слухи о том, что он может занять аналогичную должность в «Челси».

Ранее стало известно, что в список претендентов на вакантное место в стане «синих» входит португалец Луиш Кампуш, являющийся стратегическим советником в «ПСЖ».

– В футболе никогда нельзя ничего исключать. «Челси» – очень большой клуб, но я спортивный директор «Зальцбурга». Мне это очень нравится. Я не могу точно сказать, что произойдет в ближайшие несколько недель и месяцев, – приводит слова Фройнда журналист Саймон Филлипс в своих соцсетях.

Ранее пост спортивного директора «Челси» покинула Марина Грановская.