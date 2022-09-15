Кирилл Левников станет главным арбитром матча десятого тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив»

Пресс-служба РФС сообщила о том, кто из судей обслужит матч десятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом», который состоится 18 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена».

По информации источника, главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников. Помощниками 38-летнего специалиста станут Егор Болховитин и Андрей Болотенков. Резервный судья – Роман Галимов. За работу VAR будут отвечать Сергей Иванов и его ассистент Дмитрий Мосякин.

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Что касается «Локомотива», то железнодорожники идут 11-ми (9 очков).