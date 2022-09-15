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Карасев рассудит матч между «Динамо» и «Зенитом»

Игра состоится 17 сентября в Москве.
15 сентября 2022 12:24
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба РФС опубликовала списки арбитров для работы на матчах десятого тура чемпионата России.

Отметим, что главным рефери игры между «Динамо» и «Зенитом» станет Сергей Карасев. Его помощниками были назначены Алексей Лунев и Роман Усачев. Резервный судья – Игорь Панин. На VAR будут работать Владимир Москалев и Валерий Данченко.

Очная встреча московской и петербургской команд состоится 17 сентября.

17 сентября (суббота)

«Урал» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Александр Гвардис.

«Торпедо» — ЦСКА: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Антон Фролов; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Юрий Баскаков.

18 сентября (воскресенье)

«Нижний Новгород» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Игорь Синер.

«Краснодар» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Артем Чистяков; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гончар.

«Сочи» — «Факел»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Артем Любимов; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Сергей Зуев.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Болотенков; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Вячеслав Харламов.

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