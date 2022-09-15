Стал известен итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы и товарищеский матч с Киргизией

Пресс-служба РФС опубликовала итоговый состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор команды, а также товарищескую игру против Киргизии.

Отметим, что в заявку команду не были включены три футболиста «Зенита», а именно Алексей Сутормин, Данил Круговой и Андрей Мостовой, защитник «Ахмата» Юрий Журавлев, хавбек «Локомотива» Артем Карпукас, полузащитник Спартака Роман Зобнин и нападающий Динамо Константин Тюкавин. Ранее все упомянутые игрока входили в расширенный список сборной.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Артем Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, («Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев (оба – «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Вячеслав Грулев, Арсен Захарян (все – «Динамо»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»).

Добавим, что с 19 по 22 сентября подопечные Валерия Карпина проведут сборы в Новогорске. 24 сентября в Бишкеке запланирована товарищеская игра с Киргизией.