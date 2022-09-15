Сборная Португалии представила два комплекта формы на чемпионат мира в Катаре (фото)

Пресс-служба Федерации футбола Португалии совместно с компанией Nike представила новую игровую форму национальной команды.

Отметим, что домашний комплект формы сборной выполнен в зеленых и красных цветах, а на выездной футболке был добавлен белый цвет.

По информации источника, в данной форме сборная Португалии сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре. При этом команда задействует новый комплект экипировки в ближайших матчах группового этапа Лиги наций – с Чехией (24 сентября) и Испанией (27 сентября).