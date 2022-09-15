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«Краснодар» обвинил «Матч ТВ» в доносительстве из-за ситуации с форвардом клуба Кордобой

Краснодарская команда объявила бойкот известному спортивному телеканалу.
15 сентября 2022 14:36
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг подверг критике действия сотрудников «Матч ТВ» во время матча девятого тура чемпионата России с ЦСКА (1:4).

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет возбудил дело в отношении форварда быков Джона Кордобы за оскорбительное поведение в адрес арбитров прошедшей встречи. При этом данную информацию в КДК передал именно «Матч ТВ».

– Наш игрок, Джон Кордоба, лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел, – цитирует Хашига клубная пресс-служба южан.

Также Хашиг добавил, в клубе считают данную ситуацию «доносительством». В связи с этим «Краснодар» прекращает любые контракты с телеканалом, кроме обусловленных контрактом РПЛ и «Матч ТВ».

Добавим, что после девяти сыгранных туров «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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