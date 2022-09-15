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Худяков и Тюкавин вошли в состав молодежной сборной России на сентябрьский сбор

21 и 24 сентября у команды запланированы товарищеские матчи с Белоруссией и Казахстаном соответственно.
15 сентября 2022 15:42
автор: Владислав Корегин

Стал известен состав молодежной сборной России на сентябрьский сбор. Список футболистов, попавших в заявку национальной команды опубликовала пресс-служба РФС.

Отметим, что в список были включены голкипер «Локомотива» Даниил Худяков, а также нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Также в заявке сборной присутствует еще 21 футболист.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Саба Сазонов, Александр Кутицкий (оба — «Динамо»), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар 2»).

Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Артем Карпукас («Локомотив»), Сергей Бабкин, Артем Соколов (оба — «Крылья Советов»), Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба — «Пари НН»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Юрий Железнов («Урал»), Ярослав Гладышев («Динамо»).

Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Добавим, что подопечные Михаила Галактионова проведут сборы в Белоруссии с 19 по 25 сентября. При этом у команды запланированы два товарищеских матча. Соперниками сборной станут Белоруссия (21 сентября) и Казахстан (24 сентября).

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