Василий Уткин: Дисквалификация Кордобы – это стыдно

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу решения КДК РФС дисквалифицировать форварда «Краснодара» Джона Кордобы за оскорбительное поведение в адрес арбитров матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

Отметим, что колумбийский игрок пропустит две ближайшие игры своей команды в лиге.

– Дисквалификация Кордобы – это стыдно. Парень выругался про судейство не в миксте и не в интервью, и не на поле. И он не подбежал к камере, чтобы выругаться в нее. Он шел в раздевалку – и все. Ругаться – право любого человека. За это нельзя штрафовать. Вы бы еще штрафовали за сказанное в гараже с мужиками или за выбор песен в караоке после игры, – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, во время перерыва матча ЦСКА – «Краснодар» Кордоба направлялся в раздевалку своей команды и произнес несколько фраз на испанском языке, в которых нелицеприятно отзывается об арбитрах. Данную сцену снимал один из сотрудников телеканала «Матч ТВ». Затем запись была передана в КДК и переведена на русский язык.