Вратарь сборной Боснии и Герцеговины заявил, что никто из игроков не поедет в Россию

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрахим Шехич выступил против товарищеского матча против национальной команды Россией.

«Могу заверить вас, что ни один игрок, которого пригласят на матч, не поедет в Россию. Особенно учитывая тот факт, что ни ФИФА, ни УЕФА не могут гарантировать, что в России будет безопасно», - приводит слова игрока зарубежные СМИ.

Напомним, изначально РФС договорился с боснийской ассоциацией о проведении контрольного мачта между борными 19 ноября в Санкт-Петербурге, однако после этого ряд ведущих игроков боснийцев сделали резкие заявления в прессе о целесообразности проведения такого поединка.