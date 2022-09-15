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«Спартак» объявил стартовый состав на матч против «Факела», Мевля выйдет с первых минут

Встреча состоится сегодня, 15 сентября.
15 сентября 2022 16:59

Тренерские штабы московского «Спартака» и воронежского «Факела» определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа Кубка России.

Примечательно, что с первых минут на поле выйдет новичок красно-белых, словенский защитник Миха Мевля.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Мевля, Маслов, Рассказов, Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Мелешин.

Запасные. Селихов, Шитов, Волков, Чернов, Хлусевич, Умяров, Соболев, Шитов Вит, Зиньковский, Рыбус, Денисов.

«Факел»: Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Черняков, Шаваев, Акбашев, Мастерной, Магаль, Максимов, Ивахнов.

Запасные: Свинов, Брызгалов, Суслов, Морозов, Квеквескири, Мендель, Дмитриев, Шляков, Калинин, Черов, Аппаев, Ершов, Гонгадзе.

Встреча между командами состоится сегодня, 15 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре «Спартак» дома оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» (1:0), а «Факел» уступил на выезде петербургскому «Зениту» (0:2).

источник: «Советский спорт»
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Встреча состоится сегодня, 15 сентября.
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