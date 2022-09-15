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Конте хочет вернуться на пост главного тренера «Ювентуса»

Специалист работает в «Тоттенхэме» со 2 ноября 2021 года.
15 сентября 2022 18:15
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не планирует продлевать соглашение со «шпорами».

Как сообщают итальянские СМИ, 53-летний специалист хочет уйти из английского клуба и вновь возглавить «Ювентус».

Напомним, что контракт Конте с «Тоттенхэмом» действует до конца текущего сезона с возможностью продления на год.

Ранее специалист заявлял, что лондонскому клубу нужно еще три трансферных окна для конкуренции в АПЛ. На данный момент «Тоттенэм» занимает третье место в таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в шести матчах.

источник: «Советский спорт»
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