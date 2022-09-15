«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в приобретении Мбаппе

Английские »Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в приобретении нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источника, у француза есть твердое желание остаться в парижском клубе до 2025 года, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Однако в соглашении футболиста включена опция продления на сезон, активация которой зависит от желания игрока.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года на правах аренды, а в июле 2018-го был выкуплен парижанми за 180 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 225 матчей, забил 181 гол и отдал 88 результативных передач.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 160 млн евро.