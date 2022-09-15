Аллегри не боится увольнения из «Ювентуса» после поражения от «Бенфики» в ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на информацию о возможном увольнении из клуба.

Напомним, что туринская команда накануне уступила португальской «Бенфике» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

«Не чувствую, что моя работа здесь в опасности. Такие моменты в футболе — это нормально», — цитируют Аллегри итальянские СМИ.

Ранее появилась информация, что в «Ювентус» хочет вернуться наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Отметим, что туринский клуб впервые в истории группового этапа ЛЧ стартовал с двух поражений.