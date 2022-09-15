«Пять раз коснуться мяча и забить пять голов». Холанд рассказал о своей мечте

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:1) ответил на критику в том, что он мало вовлечен в игру команды.

«Зрители иногда говорят, что я мало касаюсь мяча, но меня это не волнует. Моя мечта - пять раз коснуться мяча и забить пять голов», - приводит слова форварда зарубежные СМИ.

Напомним, что «горожане» по ходу этой встречи уступали в счете до 80-й минуты - у гостей гол забил Джуд Беллингем. Однако хозяевам удалось добиться победы благодаря забитым мячам Джона Стоунза и Эрлинга Холанда.

В данный момент «Манчестер Сити» является лидером таблицы G, набрав шесть очков. В третьем туре клуб АПЛ на своем поле встретится с «Копенгагеном». Игра состоится 5 октября.