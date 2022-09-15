«Монако» - «Ференцварош». Головин выйдет в старте в матче против команды Черчесова

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Ференцвароша» на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Напомним, что венгерский клуб возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, а за монегасков играет хавбек национальной команды РФ Александр Головин.
«Монако»: Нюбель, Дисаси, Сарр, Бадьяшиль, Вандерсон, Фофана, Камара, Энрике, Головин, Дьятта, Бен-Йеддер.
«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Ммаэ, Кнустер, Ботка, Лайдуни, Бешич, Закариассен, Траоре, Нгуен, Ммаэ.
Напомним, что встреча пройдёт на стадионе «Луи II».
источник: «Советский спорт»