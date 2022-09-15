Голы Промеса и Соболева помогли «Спартаку» разгромить «Факел» в матче группового этапа Кубка России

Московский «Спартак» на своем поле оказался сильнее воронежского «Факела» в матче второго тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.
В составе победителей отличились Павел Мелешин (4-я минута), Квинси Промес (34-я) и Александр Соболев (76-я).
Таким образом, «Спартак» с шестью очками возглавил турнирную таблицу группы B. «Факел» замыкает квартет, не набрав ни одного очка.
В следующем туре «Спартак» примет дома петербургский «Зенит», а «Факел» сыграет в Воронеже против самарских «Крыльев Советов». Оба противостояния состоятся 29 сентября.
источник: «Советский спорт»