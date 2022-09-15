Промес сравнялся с Тихоновым по голам за «Спартак» во всех турнирах

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес улучшил свои позиции в списке бомбардиров за всю историю красно-белых.
Напомним, что 30-летний футболист забил один из голов в игре 2-го тура группового этапа Кубка России с «Факелом» (3:0).
Этот мяч стал 90-м для Промеса в составе «Спартака» во всех турнирах. Для этого футболисту из Нидерландов понадобилось 189 матчей. Промес сравнялся в списке снайперов с Андреем Тихоновым (265 матчей). Квинси вышел на седьмое место в рейтинге.
Лучшим бомбардиром «Спартака» остается Никита Симонян. Он забил 160 мячей.
источник: «Советский спорт»