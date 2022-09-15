Ленини присоединился к «Краснодару»

Новичок «Краснодара» Кевин Ленини прилетел в Россию.

Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний полузащитник из Кабо-Верде уже присоединился к команде. Ленини будет выступать за «Краснодар» под 16-м номером.

Добавим, что хавбек выступал за «Шавиш» с 2020 года. Он провел за клуб из Португалии 42 матча, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Напомним, что 18 сентября «Краснодар» примет «Химки» в рамках чемпионата РПЛ. На данный момент «быки» занимают четвертое место в таблице (17 очков).