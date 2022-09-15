Хамес Родригес перешел в греческий «Олимпиакос»

Пресс-служба «Олимпиакоса» объявила о подписании контракта с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом.
Отмечается, что 31-летний игрок пополнил ряды греческого клуба на правах свободного агента, так как в сентябре 2022 года расторг соглашение с «Эр-Райяном». Всего он провел за катарский клуб 15 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач.
Ранее Хамес также защищал цвета «Порту», мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии» и ливерпульского «Эвертона».
источник: ФК «Олимпиакос»