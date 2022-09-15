Анри выступил против предложения владельца «Челси» провести Матч всех звезд АПЛ

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри подверг критике предложение владельца «Челси» провести Матч звезд чемпионата Англии.

Напомним, что американский бизнесмен Тодд Боули посоветовал АПЛ взять урок популярных видов спорта в США. Кроме того, владелец лондонского клуба назвал Мохамеда Салаха и Кевина Де Брейна воспитанниками академии «Челси».

“Урок? Что это должно означать? Чему он пытается научить? Вы учитель или что-то в этом роде? Слова о Де Брейне и Салахе. Пусть сначала выучит свои уроки, а затем вернется и может тогда нас чему-нибудь научит», — приводят британские СМИ слова Анри.

Добавим, что консорциум Боули купил «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Лондонский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав десять очков после шести матчей.