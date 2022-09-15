Скабелка - о победе над «Авангардом»: В атаке «Барыс» играл интересно, но оборону надо улучшать

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал комментарий после победы своей команды над «Авангардом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень хороший матч, думаю, болельщикам понравился. В атаке команда играла достаточно интересно. Создавала много моментов, но игру в обороне надо улучшать», - приводит слова специалиста пресс-служба казахстанского клуба.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Энтони Луис, Также по одному голу забили Ансар Шайхмедденов, Иван Мищенко и Линден Вей. Омичи ответили заброшенными шайбами в исполнении Владимира Ткачева, Сергея Толчинского и Владимир Брюквина.

В Восточной конференции «Барыс» с пятью очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы. «Авангард» находится на десятой строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

В следующем матче команды снова будут противостоять друг другу. Игра состоится завтра, 16 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.