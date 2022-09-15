«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шериф» в Лиге Европы, Роналду забил первый гол в сезоне

«Манчестер Юнайтед» на выезде оказался сильнее «Шерифа» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

В составе победителей отличились Джейдон Санчо (17-я минута) и Криштиану Роналду (39-я), для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Таким образом, «МЮ» с тремя очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы группы E. Молдавская команда располагается на третьей позиции, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к кипрской «Омонии», а «Шериф» примет дома испанский «Реал Сосьедад». Обе игры состоятся 6 октября.