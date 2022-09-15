«Монако» Головина уступил «Ференцварошу» под руководством Черчесова в матче Лиги Европы

«Монако» на своем поле принимал «Ференцварош» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу венгерского клуба.
Единственный гол на 80-й минуте забил хавбек гостей Балинт Вечеи.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 73 минуты, но не смог отличиться результативными действиями.
Таким образом, команда Филиппа Клемана с тремя очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы группы H. Подопечные Станислава Черчесова возглавляют квартет, имея в своем активе шесть очков.
В следующем туре «Монако» примет дома турецкий «Трабзонспор», а «Ференцварош» отправится в гости к сербской «Црвене Звезде». Обе игры состоятся 6 октября.
источник: «Советский спорт»