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«Карабах» обыграл «Нант» в матче Лиги Европы, «Мидтьюлланн» разгромил «Лацио»

15 сентября 2022 21:37
автор: Александр Поволоцкий

Продолжаются матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.

Матч группы G между «Карабахом» и французским «Нантом» завершился победой азербайджанского клуба со счетом 3:0.

В составе команды из Агдама отличились Овусу Квабена (60-я минута),Ришард Алмейда (65-я) и Марко Янкович (72-я).

«Карабах» поднялся на второе место в таблице, набрав три очка. «Нант» с таким же количеством баллов находится на третьей строчке.

В игре группы F датский «Мидтьюлланн» на своем поле разгромил итальянский «Лацио» со счетом 5:1. У хозяев голы забили Паулиньо (26), Сори Каба (30), Эвандер (52), Густав Исаксен (67) и Эрик Святченко (72). Римляне ответили точным ударом Сергея Милинковича-Савича (57).

источник: «Советский спорт»
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