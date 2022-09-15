Бушманов назвал идеальной игру «Спартака» в матче с «Факелом» в Кубке России

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал победу красно-белых в матче второго тура группового этапа Кубка России против «Факела» (3:0).

«Спартак» провел идеальный матч. Команда выполнила все задачи, которые поставила. Главное, что набрали три очка, забили три мяча и не пропустили», - приводит слова бывшего футболиста «РБ-Спорт».

Напомним, что в составе победителей отличились Павел Мелешин (4-я минута), Квинси Промес (34-я) и Александр Соболев (76-я).

После этого матча «Спартак» с шестью очками возглавил турнирную таблицу группы B. «Факел» замыкает квартет, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Спартак» примет дома петербургский «Зенит», а «Факел» сыграет в Воронеже против самарских «Крыльев Советов». Оба противостояния состоятся 29 сентября.