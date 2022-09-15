Тен Хаг - о Роналду: Мы рады за него, и команда хотела подарить ему гол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победы своей команды над «Шерифом» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. В этой игре свой первый гол в сезоне забил Криштиану Роналду. Также отличился Джейдон Санчо.

«Роналду нужен был этот гол. Много раз он был близок, он очень этого хотел. Мы рады за него, и команда хотела подарить ему гол», - приводит слова специалиста зарубежные СМИ.

«МЮ» с тремя очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы группы E. Молдавская команда располагается на третьей позиции, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к кипрской «Омонии», а «Шериф» примет дома испанский «Реал Сосьедад». Обе игры состоятся 6 октября.