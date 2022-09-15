Черчесов назвал очень важной победу «Ференцвароша» над «Монако» в Лиге Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислава Черчесов дал комментарий после победы своей команды над «Монако» (1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Безусловно, победа над «Монако» важна, это важные три очка, но это лишь шаг к нашим целям. Однако успехом можно будет считать, если мы пройдем этот путь до конца и привезем трофей в Будапешт», - приводят слова российского специалиста зарубежные СМИ.

Напомним, что единственный гол на 80-й минуте забил хавбек гостей Балинт Вечеи.

Команда Филиппа Клемана с тремя очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы группы H. Подопечные Черчесова возглавляют квартет, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Монако» примет дома турецкий «Трабзонспор», а «Ференцварош» отправится в гости к сербской «Црвене Звезде». Обе игры состоятся 6 октября.