Голы Дибалы и Белотти помогли «Роме» разгромить ХИК в матче Лиги Европы

Итальянская «Рома» на своем поле оказалась сильнее финского ХИКа в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу римского клуба.

В составе победителей отличились Пауло Дибала (47-я минута), Лоренцо Пеллегрини (49-я) и Андрея Белотти (68-я), который впервые отличился за «волчицу».

Отметим, что с 15-й минуты гости находились на поле в меньшинстве - с поля был удален Миро Тенхо.

Таким образом, команда Жозе Моуринью с тремя очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы группы C. Подопечные Тони Каскелы замыкают квартет, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Рома» примет дома испанский «Бетис», а ХИК сыграет в Хельсинки против болгарского «Лудогорца». Оба противостояния состоятся 6 октября.