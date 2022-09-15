Киевское «Динамо» с минимальным счетом уступило АЕКу, потерпев второе поражение кряду в ЛЕ

Киевское «Динамо» в номинально домашнем матче принимало АЕК из Ларнаки в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу кипрского клуба.

Единственный гол на 8-й минуте забил Адам Дьюрчо.

Таким образом, команда Мирчи Луческу, потерпев второе поражение кряду, замыкает турнирную таблицу группы B, не набрав ни одного очка. Подопечные Хосе Луиса Ольтры находятся на третьей строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Динамо» отправится в гости к французскому «Ренну», а АЕК сыграет в Стамбуле против турецкого «Фенербахче». Оба противостояния состоятся 6 октября.