На должность спортивного директора «Спартака» претендует англичанин Эшуорт

Руководство «Спартака» рассматривает возможность приглашения английского функционера Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

По информации портала «Метарейтинг», специалист лично знаком с руководителями красно-белых, а также людьми, представляющими компанию «Лукойл». Недавно организация приобрела сто процентов акций команды.

Добавим, что ранее в своей карьере Эшуорт был спортивным директором «Ростова. Это было в 2005 году. В данный момент он ведет скаутскую работу одного из клубов Английской лиги 1 – третьего по силе дивизиона страны.