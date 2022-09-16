Месси был включен в заявку сборной Аргентины на сентябрьские матчи

Пресс-служба ассоциации футбола Аргентины опубликовала список футболистов, которые сыграют за национальную команду в товарищеских матчах с Гондурасом и Ямайкой.

Отметим, что главный тренер сборной Лионель Скалони включил в заявку 28 игроков, среди которых нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. В текущем сезоне 35-летний форвард принял участие в десяти встречах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

Добавим, что игры с Гондурасом и Ямайкой запланированы на 23 и 27 сентября соответственно. При этом обе встречи пройдут на территории США – в Майами и Нью-Йорке.