В Казахстане заявили о готовности провести товарищеский матч с Россией в ноябре

Казахстанская федерация футбола заинтересована в проведении товарищеского матча национальной команды с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь организации Олжас Абраев.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Азербайджан, Казахстан и Узбекистан отказываются от игр против России в связи с возможными имиджевыми рисками.

– Никакого отказа с нашей стороны не было, тем более, как пишут некоторые СМИ. Более того, мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча, но пока российскую сторону не устраивает дата 16 ноября, предложенная нами. Идут консультации, – приводят слова Абраева казахстанские СМИ.

Напомним, сборная России лишилась возможности выступать на международной арене из-за непростой геополитической ситуации.

24 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Киргизией. Затем у сборной запланированы встречи против Боснии и Герцеговины, а также Ирана.