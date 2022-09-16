«Норвич», вылетевший в Чемпионшип, заработал более 100 миллионов фунтов стерлингов в сезоне-2021/22

Стали известны суммы призовых для команд чемпионата Англии по итогам сезона-2021/22.

Как сообщают британские СМИ, чемпион АПЛ «Манчестер Сити» заработал 153,09 миллионов фунтов стерлингов. В прошедшем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 29 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

Также добавим, что команда, занявшая последнее, 20-е место в турнирной таблице лиги, а именно «Норвич», получила 100,59 миллионов в качестве призовых. Данная ситуация произошла впервые в истории АПЛ.

В данный момент «канарейки» выступают в Чемпионшипе, располагаясь на второй строчке в таблице после девяти сыгранных туров.