Роналду поделился эмоциями от своего первого забитого мяча за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2022/23

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о победе своего клуба в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (2:0).

Отметим, что португальский футболист отличился голом на 39-й минуте встречи, удачно реализовав 11-метровый удар. Этот забитый мяч стал для форварда первым в текущем сезоне.

– Рад забить и помочь команде победить! Три важных очка! Отличная работа, парни! – написал Роналду в своих соцсетях.

Добавим, что после двух туров «МЮ» занимает второе место в турнирной таблице группы E, набрав три очка. Лидером квартета является «Реал Сосьедад» (6 очков).