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«Текстильщик» готов провести товарищеский матч со сборной России

24 сентября национальная команда проведет товарищескую встречу с Киргизией.
16 сентября 2022 12:53
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Текстильщика» обратилась к РФС, а также главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.

Отмечается, что ивановский клуб предложил национальной команде провести товарищескую игру этой осенью.

– Уважаемый РФС и лично Валерий Георгиевич Карпин! Читаем новости, видим, что есть трудности со спарринг-партнерами. Футбольный клуб «Текстильщик» всегда готов подставить плечо в трудной ситуации. Приезжайте в Иваново! Качественный футбол, теплый прием и полные трибуны гарантируем, – говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что матч сборной России с Боснией и Герцеговиной, запланированный на ноябрь этого года, находится под угрозой срыва, поскольку многие боснийские игроки высказались против проведения данного матча.

Игра должна состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Помимо Боснии, Россия должна сыграть с Киргизией (24 сентября) и Ираном.

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