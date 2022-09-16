«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за подписание полузащитника сборной Англии Беллингема

Руководство «Ливерпуля» продолжает интересоваться возможностью приобретения центрального полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

По информации британских СМИ, в данный момент «красные» лидируют в борьбе за 19-летнего хавбека. Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Реал». При этом немецкая команда готова продать футболиста по окончании сезона-2022/23.

Напомним, что Беллингем выступает за «Боруссию» с июля прошлого года. Всего в составе «шмелей» он провел 99 матчей, забил 13 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в Англии футболист защищал цвета «Бирмингема», воспитанником которого он и является. За национальную команду полузащитник отыграл 15 встреч.