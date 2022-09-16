«Торино» готов выкупить контракт Влашича у «Вест Хэма» ближайшей зимой

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич, выступающий на правах аренды в «Торино» до конца сезона-2022/23, близок к тому, чтобы подписать полноценный контракт с туринской командой.

Согласно данным итальянских СМИ, руководство «быков» впечатлено выступлениями 24-летнего хорвата на старте сезона и готово досрочно оформить трансфер хавбека. Отмечается, что сумма выкупа составит 15 миллионов евро, а с игроком будет подписано трудовое сотрудничество до лета 2027 года.

Напомним, в сезоне 2022/23 Влашич принял участие в шести матчах «Торино», забив три гола. Ранее в своей карьере он выступал за ЦСКА с 2019 по 2021 годы.