Неймар выступил в поддержку Винисиуса, которого сравнили с обезьяной

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на критику в адрес форварда «Реала» Винисиуса.

Ранее президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво во время эфира одного из местных телеканалов осудил игрока «сливочных» за бурное празднование своих голов, заявив, что вингеру нужно «перестать себя вести как обезьяна».

– Беги, танцуй, иди в обводку, будь собой, мой мальчик. После следующего гола станцуем вместе, – написал Неймар в своих соцсетях, прикрепив фотографию Винисиуса.

Отметим, что в текущем сезоне Винисиус принял участие в восьми матчах «Реала» во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативных паса.