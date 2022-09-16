Николсон и Литвинов вернулись в общую группу «Спартака» и будут доступны к матчу с «Локомотивом»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что два игрока клуба, а именно защитник Руслан Литвинов и нападающий Шамар Николсон, полностью восстановились от своих повреждений.

Отмечается, что в пятницу, 16 сентября, оба футболиста тренировались в общей группе красно-белых. Также стало известно, что игрок обороны команды Павел Маслов избежал серьезной травмы в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России с «Факелом» (3:0). Вскоре игрок вернется к тренировкам.

Напомним, что 18 сентября состоится матч десятого чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников.