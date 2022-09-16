Новым спортивным директором «Барселоны» стал сын Йохана Кройфа

Йорди Кройф, сын легендарного футболиста «Барселоны» Йохана Кройфа, был назначен спортивным директором каталонского клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Отметим, что в прошлом сезоне 48-летний специалист занимал пост директора международного отдела футбольной селекции команды.

Будучи игроков, Кройф-младший выступал за «Барселону» с 1993 по 1996 годы – на его счету 53 проведенных матчах за каталонцев, в которых он забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

В качестве тренер Йорди тренировал «Маккаби» из Тель-Авива, китайские «Чунцин Лифань» и «Шэньчжэнь», а также сборную Эквадора.