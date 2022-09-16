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Артета признан лучшим тренером АПЛ в августе

«Канониры» одержали пять побед кряду в прошедшем месяце.
16 сентября 2022 15:35
автор: Владислав Корегин

Стало известно имя лучшего тренера чемпионата Англии в августе. По информации пресс-службы АПЛ, им стал наставник «Арсенала» Микель Артета.

Отметим, что в прошедшем месяце лондонский клуб одержал пять побед в пяти матчах, обыграв «Кристал Пэлас» (2:0), Лестер (4:2), «Борнмут» (3:0), «Фулхэм» (2:1) и «Астон Виллу» (2:1).

Добавим, что испанский специалист опередил в голосовании таких тренеров, как Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Антонио Конте («Тоттенхэм»), Грэм Поттер («Брайтон»/«Челси») и Марку Силва («Фулхэм»).

В данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в шести турах.

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