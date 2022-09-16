Червиченко раскритиковал возможное назначение Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на появившуюся новость о том, что новым спортивным директором московского клуба может стать англичанин Пол Эшуорт.

Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали назначение иностранного специалиста. Также отмечалось, что в скором времени функционер прибудет в Москву для подписания контракта.

– На мой взгляд, в силу геополитической обстановки, я бы иностранцев не приглашал. По крайней мере, на ключевые посты. Нашего рынка он не знает. Сложно сказать, правильное ли это решение, – цитирует Червиченко портал «Метарейтинг».

Добавим, что ранее в своей карьере Эшуорт был спортивным директором «Ростова». Это было в 2005 году. В данный момент он ведет скаутскую работу одного из клубов Английской лиги 1 – третьего по силе дивизиона страны.