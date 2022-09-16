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«Обвинять никого не надо»: Хави – о поражении «Барселоны» в матче с «Баварией»

Каталонцы уступили немецкому гранду со счетом 0:2.
16 сентября 2022 18:32
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался после поражения от «Баварии» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По словам специалиста, он не стал критиковать своих игроков, поскольку считает, что сейчас не время для подобных разговоров.

«Я думаю, что мы можем обыграть любую команду, но должны это доказать. Необходимо убедить игроков, что мы на правильном пути. Сейчас обвинять никого не надо.

Мы показали хорошую игру, но должны быть более эффективными. Если ты не раздавишь соперника в Лиге чемпионов, то раздавят тебя», – добавил Хави в беседе с испанской газетой.

В данный момент «Барселона» занимает 2-е место в группе C, набрав 3 очка. В следующем туре сине-гранатовые примут миланский «Интер». Встреча пройдет 4 октября.

источник: «Советский спорт»
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