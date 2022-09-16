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Николай Комличенко: Карпин не говорил заранее игрокам «Ростова», что вызовет их в сборную

Помимо Комличенко, в заявку команды вошли еще четыре футболиста донского клуба.
16 сентября 2022 18:55
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал вызов в сборную России. Напомним, национальную команду тренирует наставник донского клуба Валерий Карпин.

Помимо Комличенко он также пригласил защитников Максима Осипенко и Александра Сильянова, а также полузащитников Данилу Глебова и Даниила Уткина.

«Валерий Георгиевич не говорил мне и другим ребятам из «Ростова» заранее, что вызовет в сборную. Календарь был плотный, полная концентрация на матчах чемпионата. Даже перед официальным объявлением состава разговоров о сборной не было вообще.

После тренировки я Валерия Георгиевича не видел – у нас были свои мероприятия: процедуры, восстановление. А когда я его потом увидел, Карпин тоже ничего не сказал», – заявил форвард клубной пресс-службе.

Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч со сборной Киргизии. Встреча состоится 24 сентября и пройдет в Бишкеке.

источник: ФК «Ростов»
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Николай Комличенко: Карпин не говорил заранее игрокам «Ростова», что вызовет их в сборную
Помимо Комличенко, в заявку команды вошли еще четыре футболиста донского клуба.
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